إنشاء نصب تذكارى لمارادونا ينتظر المجلس التشريعى ..والعائلة تبحث نقل رفاته

فاطمة شوقى

أعربت عائلة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ، دييجو أرماندو مارادونا، عن رغبتها فى نقل رفاته من مقبرة بيلا فيستا حيث تم دفنه بجوار والديه كما كان يرغب، وذلك إلى نصب تذكارى لتكريم نجم كرة القدم وحتى يتمكن الالاف من أتباعه ومعجبيه من زيارته، حسبما قالت صحيفة "إنفوباى" الأرجنتينية .

تحدثت فيرونيكا اوجيدا، عشيقة مارادونا السابقة ، ووالدة أبنه الذى يحمل اسمه دييجو فيرناندو مارادونا، عن مشروع تحريك رفات مارادونا وإنشاء ضريح حتى يتمكن الناس من الذهاب وترك له زهرة ، حيث أن هذا المشروع يواجه عقبات منها اتفاق الدولة والقضاء وجميع الورثة على هذا المشروع ، ويجب موافقة المجلس التشريعى.

وقدمت فيرونيكا أوجيدا أيضًا تفاصيل حول الضريح لتكريم مارادونا : "المشروع جيد ، إنه جميل. دييجو ينتمي إلى الناس، والمدينة ، والعالم. لذلك يمكن للأشخاص الذين تحبهم أن يرحبوا بك ، ويصلوا ، ويحضروا لك وردة. هذا جيد ، خطرت لي الفكرة. أعتقد أنه سيكون بالقرب من المطار لكني لا أعرف الموقع جيدًا ".

فيما يتعلق بإمكانية نقل بقايا مقبرة بيلا فيستا ، أكدت والدة ديجيتو فرناندو مارادونا: "هذه مشكلة كبيرة لأن دييجو أراد دائمًا أن يستريح مع والديه ، ولا يمكن إزالتهما من المقبرة، وغدا سيرغب أطفال دييجو في الراحة مع والدهم. ما أقوله قوي وقاسي ، ولكنه حقيقي ، لذا عليك التفكير في الأمر مرة أخرى. أعجبتني الفكرة ، حتى بالنسبة للسياح، وكل أبناؤه يوافقون على ذلك ".

وعن علاقة أبناء مارادونا ، قالت أوجيدا إن "الوحيدين الذين هم على اتصال بأبنها دييجو فيرناندو ،هم جانا وجيانا، ولكن شقيقه الأكبر لم يعد على اتصال معه، والشئ الوحيد الذى يهمنى الآن هو صحة ابنى ".

وأكدت أوجيدا أن التحقيق فى مقتل نجم كرة القدم لا يزال مستمر، وقالت إنها والمحامى ماريو بودرى اعتادنا الظهور فى برامج تليفيزونية للدفاع عن مارادونا ، ولكن تعرضنا للكثير من الانتقادات .