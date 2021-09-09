إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق سجن بجاكرتا إلى 44 قتيلا

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ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الهائل الذي اندلع في سجن مكتظ بالنزلاء بالعاصمة الإندونيسية (جاكرتا) إلى 44 قتيلا.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن وزير العدل ياسونا لاولي قوله إن ثلاثة من بين نزلاء الذين أصيبوا بجروح خطيرة جراء الحريق توفوا اليوم الخميس في المستشفى التي تم نقلهم إليها.

وأضاف أن الجثث لا تزال في المشرحة وجاري التنسيق مع عائلات الضحايا حتى يتمكنوا من استلام جثث ذويهم لدفنها.

وأشار إلى أن الجثث لم تتطلب إجراء اختبار الحمض النووي لأنه لا يزال من الممكن التعرف عليها، وذلك على الرغم من معاناتها من حروق تصل إلى 90 في المائة.

ولا تزال السلطات تحقق في سبب اندلاع الحريق الذي انتشر بسرعة عبر سجن "تانجيرانج" بينما كان معظم النزلاء نائمين ومتواجدين داخل زنازينهم.

وكان قائد شرطة جاكرتا فاضل عمران قد أعلن أمس الأربعاء، أنه تم إخماد الحريق والوضع بات تحت السيطرة، كما أشار إلى أنه تم نشر المئات من أفراد الشرطة والجيش حول السجن لمنع النزلاء من الفرار.

وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث للوقوف على الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، إلا أن التقارير الأولية تشير إلى أنه نجم عن وقوع ماس كهربائي.