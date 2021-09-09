إندبندنت: 250 قاضية أفغانية معرضة للخطر تحت حكم طالبان

كتبت: نهال أبو السعود

حذر نشطاء من أن أكثر من 200 قاضية محاصرة في أفغانستان ومعرضة لخطر القتل على يد طالبان، ويأتي ذلك بعد أن أفرجت الحركة عن آلاف السجناء، بمن فيهم إرهابيين وأعضاء في تنظيم القاعدة.

قال نشطاء لصحيفة الإندبندنت إن القضاة المسؤولين عن إرسال العديد من المجرمين المفرج عنهم حديثًا إلى السجن خائفين على سلامتهم الآن حيث أصبح السجناء أحرارًا.

قالت القاضية ريحانة عطية، المختبئة حاليًا في أفغانستان، إنها تشعر بالهلع من طالبان أو أن السجناء المفرج عنهم مؤخرًا سيقتلونها إذا عثروا عليها الامر الذي اضطرها الى الفرار من منزلها في إقليم ننجرهار شرقي البلاد وقالت ان افراد من طالبان سألوا الناس في المنطقة المجاورة عما إذا كان هناك أي قضاة مختبئون.

قالت السيدة عطية لصحيفة الإندبندنت: "لا أعرف كيف سمعوا عني.. إذا وجدني الطالبان، فقد يقتلونني أشعر بالخوف الشديد في بعض الأحيان يأتون إلى الجيران ويسألون عن القضاة أو غيرهن من المسؤولين الحكوميين مثل أفراد الجيش أو الصحفيات ".

ووصلت حركة طالبان إلى السلطة في افغانستان الشهر الماضي مع انسحاب القوات الأمريكية والقوات الغربية الأخرى، وفي المرة الأخيرة التي حكمت فيها الحركة الدولة تم منع النساء من العمل، كمل منعت الفتيات من الذهاب إلى المدرسة ، وكان يجب أن يرافق النساء من قبل قريب ذكر إذا أردن مغادرة المنزل.

وقالت صحيفة الاندبندنت انه يوجد في أفغانستان ما يقرب من 250 قاضية إجمالاً، لكن تمكّن عدد قليل من الفرار في الأسابيع الأخيرة.

قُتلت صحفيات وعاملات رعاية صحية أفغانيات في هجمات بعد أن بدأت محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة العام الماضي وهو ما نفت طالبان مسئوليتها عنه.