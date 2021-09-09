اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أمريكا تخسر 163 مليار دولار سنويا لتهرب الأثرياء من الضرائب

الخميس، 09 سبتمبر 2021 07:00 ص
أمريكا تخسر 163 مليار دولار سنويا لتهرب الأثرياء من الضرائب جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية
أ ش أ

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كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، عن أن الولايات المتحدة تخسر سنويا قرابة 163 مليار دولار هى حصيلة ضرائب لم يسددها كبار الأثرياء فى البلاد.

 

وأضافت الوزارة - فى سياق منشور بثته على مدونة لها على الإنترنت - أن هناك نسبة تصل إلى 1% يمثلون الأعلى دخلا سنويا بين الأمريكيين مسئولة عن نحو 28% من جميع الخسائر التى تلحق بالحصيلة الضريبية.

 

وكتبت ناتاشا سارين، نائبة مساعد وزير الخزانة للسياسة الاقتصادية فى المدونة، إن النظام الضريبى الحالى له فئتان الأولى من العاملين بأجور ورواتب ويقدمون إقراراتهم الضريبية عن دخولهم السنوية والفئة الأخرى هى من دافعى الضرائب من الأثرياء ممن يتمكنون غالبا من عدم سداد جانب ضخم من مديونيتهم الضريبية.

 


أمريكا

التهرب الضريبى في أمريكا

خسارة 163 مليار دولار سنويا

تهرب الأثرياء من الضرائب

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