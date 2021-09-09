ألمانيا تدعم حديقة حيوان برلين ب16 مليون يورور

كتبت: هناء أبو العز

تسبب وباء كورونا فى إفلاس حديقة الحيوان فى برلين، لعدم استقبالها الزوار فى وقت الوباء، ممن يدفعون رسوم الدخول، مما أدى إلى تراكم الميزانيات اللازمة للعناية بالحيوانات والمرافق الخاصة بها.

ووافقت حكومة برلين على منح الحديقة نحو 16.5 مليون يورو، شريطة أن تتنازل الحديقة عن مبلغ 380 ألف يورو التى يتم دفعها سنويًا ، كما سيتم إجراء محادثات حول ما إذا كانت ولاية برلين ستحصل على مقعد في مجلس الإشراف على الشركة غير الربحية مرة أخرى في المستقبل.

وفي الآونة الأخيرة ، تم تأجيل قرار تقديم المساعدة إلى الحديقة مرتين في اللجنة الرئيسية لمجلس النواب لأن الائتلافات الحكومية أرادت معلومات أكثر تفصيلاً عن الوضع المالي لحديقة الحيوان