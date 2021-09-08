مصرع امرأة جراء انفجار فى مصنع عسكرى وسط بولندا

وكالات الأنباء

أفادت وسائل إعلام بولندية بأن امرأة لقيت مصرعها جراء انفجار فى مصنع عسكرى وسط البلاد، وأضافت أن الحادث وقع فى مصنع تابع لشركة Mesko في بلدة سكارجيسكو-كامينا، مشيرة إلى أن الضحية هي موظفة فى المصنع تبلغ من العمر 41 سنة، وأكدت وسائل إعلام محلية أخرى صحة هذه الأنباء، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأوضحت أن الانفجار وقع عندما كانت المرأة تعمل على تعبئة متفجرات.

وسبق أن فارقت امرأة أخرى الحياة نتيجة لانفجار آخر دوى في المصنع نفسه في أبريل الماضي

يذكر أن مفوضية الاتحاد الأوروبى، تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الأوروبية لفرض عقوبات مالية على حكومة بولندا بسبب أنشطة الهيئة التأديبية المثيرة للجدل في المحكمة العليا البولندية.

وفي منتصف يوليو، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن بولندا انتهكت القانون الأوروبي بنظامها التأديبي للقضاة، ووجدت المحكمة أن الهيئة التأديبية التي أُنشئت في 2018 في أعلى محكمة في البلاد لا تقدم جميع ضمانات الاستقلال والحياد.

وفي يوليو، أصدرت محكمة العدل الأوروبية أمرًا مؤقتًا دعا فيه بولندا إلى تعليق الأحكام التي تسمح للهيئة التأديبية بالفصل في طلبات التنازل عن الحصانة القضائية وفي القضايا المتعلقة بتوظيف القضاة وتقاعدهم.

كما أعلنت الحكومة في وارسو أنها ستحل الهيئة التأديبية للقضاة كجزء من إصلاح قضائي جديد، ومع ذلك ، هذا لم يحدث بعد.