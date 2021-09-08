بابا الفاتيكان فى يوم محو الأمية: التعليم أهم طريق لجعل عالمنا أكثر إنسانية

كتب محمد شعلان

أكد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، على أهمية التعليم ودوره فى تحقيق الإنسانية بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، ووجه البابا فرنسيس رسالة بمناسبة يوم محو الأمية على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: " التعليم هو أحد أكثر الطرق فعالية لجعل عالمنا وتاريخنا أكثر إنسانية. إن التعليم قبل كل شيء مسألة حب ومسؤولية تنتقل من جيل إلى جيل. في اليوم العالمي لمحو الأمية".



حساب البابا فرنسيس على تويتر

اليوم العالمى لمحو الأمية يوافق 8 سبتمبر وهو اليوم الذي نادت به اليونسكو في 17 نوفمبر من عام 1965، وكان أول احتفال بهذا اليوم في عام 1966، ويهدف لوضع الأضواء على أهمية تحصيل المعرفة للأفراد، الجاليات والمجتمعات، يعيش ما يقارب 781 مليون بالغ مع جهل لمهارات التحصيل على سطح الكرة الأرضية، ثلثين هذا الرقم من النساء، بالإضافة إلى 103 ملايين طفل ليس لهم القدرة على الذهاب إلى المدارس لتعلم هذه المهارات.

وتشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» إلى أنه لا يزال هناك 750 مليون نسمة على الأقل من الشباب والكبار على الصعيد العالمي، يعجزون عن القراءة والكتابة، كما أن 250 مليون طفل يفشلون في اكتساب مهارات القراءة والكتابة الأساسية، وذلك من إجمالي عدد سكان العالم البالغ نحو 7.7 مليار نسمة، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.

وتبلغ نسبة الأمية في الدول العربية وفق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، 21%، حيث بلغ العدد الإجمالي للأميين العرب حتى عام 2018 أكثر من 75 مليوناً من الإناث والذكور.