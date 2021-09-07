عادات تُقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية.. تناول طعاما صحيا ومارس اليوجا والتأمل

كتبت مروة هريدى

تعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث تودي بحياة ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص كل عام، من بين جميع الوفيات الناجمة عن مضاعفات مرتبطة بالقلب، 85% بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويحدث هذا في معظم الأحيان بسبب نمط الحياة السيء والخيارات الغذائية غير الصحية، لذلك فإن اتباع بعض عادات نمط الحياة قد يقلل بالفعل من المخاطر، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف أنديا".

تناول طعامًا صحيًا

الشيء الأول والأهم هو نظامك الغذائي، يمكن أن يكون النظام الغذائي المتوازن والمغذي أفضل طريقة لمكافحة أمراض القلب وغيرها من المشكلات الصحية المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكرى، لذلك تناول الطعام الصحي والمغذي الغني بالفيتامينات والمعادن، مع الحد من تناول الدهون غير الصحية والمنتجات الغذائية المكررة والأطعمة المصنعة.



ممارسة نشاط بدنى

النشاط البدنى

يحتاج الأشخاص من جميع الفئات العمرية إلى النشاط البدنى لعيش حياة صحية خالية من الأمراض، ولا يشترط ذلك الذهاب لصالة الألعاب الرياضية، فيمكنك أداء أنشطة بدنية مثل الحركة وعدم الجلوس لفترات طويلة، والانخراط أكثر في الأعمال المنزلية أو المشى أو ممارسة اليوجا.



التحكم فى الضغط

إدارة مستوى ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، وكذلك انخفاضه قد يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية، لذلك يجب مراقبة معدل ضربات قلبك بانتظام واتخاذ الخطوات اللازمة لإبقاء مستويات الضغط لديك تحت السيطرة.



قياس مستويات السكر مرتين اسبوعيًا

إدارة مستوى السكر في الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم أو عدم التحكم فيه إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب التي تتحكم في القلب والأوعية الدموية، لذلك راقب مستوى السكر في الدم مرتين في الأسبوع وتناول أطعمة ذات مؤشر منخفض للسكر.

التحكم في الكولسترول

الكوليسترول الضار يمكن أن يترسب في الشرايين ويضيق جدران الأوعية الدموية وهو ما يُجهد عضلة القلب، لذلك من المهم التحكم فى مستويات الكولسترول تحت السيطرة.

إدارة مستويات التوتر

ترتبط صحتنا العقلية ورفاهيتنا الجسدية ببعضهما البعض، عندما تكون هادئًا عقليًا ينعكس على جسمك، بينما يزيد الضغط المفرط والتوتر من النشاط في منطقة من الدماغ مرتبطة بمعالجة العواطف ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، لذلك حاول التحكم في مستوى التوتر لديك من خلال ممارسة اليوجا والتأمل.



التحكم فى الوزن

التحكم في وزنك

تشير الأبحاث إلى أن معظم الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة معرضون للإصابة بالنوبات القلبية، لأن زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار، وكلاهما من العوامل الرئيسية المساهمة في أمراض القلب والأوعية الدموية.

حاول التحكم في وزنك من خلال تناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة واتباع عادات نمط الحياة الصحية.



التدخين

الإقلاع عن التدخين

يمكن أن يعرضك الإفراط في التدخين لخطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك من المهم الإقلاع عن التدخين لكى تعيش حياة طويلة وصحية.