"تيلوزا".. مشروع مدينة أمريكية فاضلة فى قلب الصحراء بتكلفة 400 مليار دولار

كتبت ريم عبد الحميد

نظافة طوكيو، وتنوع نيويورك ووفرة الخدمات الاجتماعية مثل استوكهولم، تلك هى مواصفات المدينة الجديدة التى يسعى الملياردير مارك لور لإقامتها فى الولايات المتحدة وتستوعب خمسة ملايين نسمة، ووتعاقد لتصميمها مع واحدة من اشهر الشركات المعمارية فى العالم.

وبحسب ما قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، فإن لور بحاجة إلى مكان لبناء تلم المدينة، و400 مليار دولار لتمويلها.

وكشف المسئول التنفيذى السابق بشركة والمارت عن خطط لإقامة مدينة تيلوزا، وهى مدية حضرية مستدامة يأمل بناءها من الصفر فى قلب الصحراء الأمريكية. ويعد هذا المشروع الطموح الذى يمتد على مساحة 150 ألف فدان ببناء معمارى صديق للبينة يعتمد على إنتاج الطاقة المستدامة ونظام مياه مقاوم للجفاف.

وسيسمح ما يسمى بتصميم "مدينة الـ 15 دقيقة" للسكان بالوصول إلى أماكن عملهم ومدارسهم ووسائل الراحة فى غضون ربع ساعة من منازلهم.

وعلى الرغم من أن المخططين لا يزالوا يبحثون عن مواقع، فإن الأهداف المحتملة تشمل ولايات نيفادا ويوتاه وأيدهاو وأريزونا وتكساس ومنطقة جبال الأبالاش، وفقا للموقع الرسمى للمشروع.

وترافق مع الإعلان سلسلة من العروض الرقمية من قبل مجموعة BIG للهندسة المعمارية، التى تعاقد معها لور لتحقيق حلمه بالمدينة الفاضلة إلى الحياة. وتظهر فى الصور الترويجية للمشروع مبانى سكنية مغطاة بالخضرة، وسكان يستمتعون بالمساحات المفتوحة الوفيرة، مع حظر للمركبات التى تعمل بالوقود الأحفورى فى المدينة، وتصوير المركبات ذاتية القيادة وهى تسير فى شوارع مضاءة بالطاقة الشمسية، ويجوارها درجات بخارية ومشاة.

وبينما شملت صورة أخرى ناطحة سحاب مقترحة أطلق عليه اسم برجEquitism ، والذى يوصف بأنه سيكون منارة للمدينة. ويتميز المبنى باحتوائه على مخزون مرتفع للمساه ومزارع هوائية وسقف ضوئى لإنتاج الطاقة بسمح له بمشاركة وتوزيع كل ما يتم إنتاجه.