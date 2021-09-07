وأضاف بيسكوف - في تصريح اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال حول رد فعل الرئيس الروسي على دعوة طالبان للمشاركة بمراسم تشكيل الحكومة الأفغانية - "تعلمون أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن الاعتراف بحركة طالبان".

وأضاف "في الواقع نراقب بعناية كل ما يحدث هناك، والأهم من ذلك أننا ما زلنا نحاول ربط وعود طالبان وتصريحاتها بأفعالها".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أعلنت الأحد، أن روسيا تلقت إشارات من فرنسا وألمانيا فيما يتعلق باحتمالية عقد اجتماع بشأن الوضع في أفغانستان، إلا أنه لم يتم مناقشة عقد الاجتماع في إطار مجموعة الدول السبع.