150 ألف فدان لـ5 ملايين نسمة.. "CNN" تكشف مشروع مدينة الأحلام بأمريكا

كشف الملياردير مارك لو الذى شغل منصب المدير التنفيذى السابق لشركة "وال مارت" الأسبوع الماضى عن خطته لبناء مدينة مستدامة فى الصحراء الامريكية تحت اسم "تيلوسا" على مساحة 150 الف فدان بهندسة معمارية صديقة للبيئة.
قالت شبكة سى ان ان الأمريكية أن المدينة تحتاج لتمويل 400 مليار دولار، وعلى الرغم من أن المخططين ما زالوا يبحثون عن المواقع، إلا أن الأهداف المحتملة تشمل نيفادا ويوتا وأيداهو وأريزونا وتكساس ومنطقة الأبلاش، وفقًا للموقع الرسمى للمشروع.
رافق هذا الإعلان سلسلة من العروض الرقمية شركة معمارية تم توظيفها لتحقيق حلم لور المثالى فى الحياة من خلال مدينة لديها نظافة طوكيو وتنوع نيويورك والخدمات الاجتماعية فى ستوكهولم فى مكان واحد.
تظهر الصور مبان سكنية مغطاة بالخضرة ويتخيل السكان يستمتعون بالمساحات المفتوحة الوفيرة. مع حظر المركبات التى تعمل بالوقود الأحفورى فى المدينة، وصورة أخرى تظهر ناطحة سحاب مقترحة، يطلق عليها اسم برج Equitism، والتى توصف بأنها "منارة للمدينة".
من المتوقع أن يتجاوز المشروع بأكمله 400 مليار دولار، مع وصول المدينة إلى عدد سكانها المستهدف البالغ 5 ملايين فى خلال 40 عامًا.
وقال منظمو المشروع إن التمويل سيأتى من مصادر مختلفة بما فى ذلك مستثمرون من القطاع الخاص ومنح اتحادية وحكومية، وإعانات للتنمية الاقتصادية ويأمل المخططون فى الاتصال بمسؤولى الدولة "قريبًا جدًا" بهدف الترحيب بالمقيمين الأوائل بحلول عام 2030.
ووفقا للتقرير، أخذ لور اسمها من الكلمة اليونانية القديمة "telos" (وهو مصطلح استخدمه الفيلسوف أرسطو لوصف غرض متأصل أو غرض أعلى)، فإن المدينة ستسمح للسكان بالمشاركة فى عملية صنع القرار والميزانية وفى غضون ذلك، سيوفر الوقف المجتمعى للسكان ملكية مشتركة للأرض.
فى مقطع فيديو ترويجى، وصف لور اقتراحه بأنه "أكثر مدن العالم انفتاحًا وإنصافًا وشمولاً"، قائلا فى مقطع فيديو ترويجى للمشروع إن المدن التى تم بناؤها حتى الآن من الصفر تشبه إلى حد كبير المشاريع العقارية. فهى لا تبدأ بأشخاص فى المركز.
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