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150 ألف فدان لـ5 ملايين نسمة.. "CNN" تكشف مشروع مدينة الأحلام بأمريكا

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 07:00 م
150 ألف فدان لـ5 ملايين نسمة.. "CNN" تكشف مشروع مدينة الأحلام بأمريكا مدينة تيلوسا
كتبت: نهال أبو السعود

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كشف الملياردير مارك لو الذى شغل منصب المدير التنفيذى السابق لشركة "وال مارت" الأسبوع ‏الماضى عن خطته لبناء مدينة مستدامة فى الصحراء الامريكية تحت اسم "تيلوسا" على مساحة 150 ‏الف فدان بهندسة معمارية صديقة للبيئة.‏

قالت شبكة سى ان ان الأمريكية أن المدينة تحتاج لتمويل 400 مليار دولار، وعلى الرغم من أن ‏المخططين ما زالوا يبحثون عن المواقع، إلا أن الأهداف المحتملة تشمل نيفادا ويوتا وأيداهو وأريزونا ‏وتكساس ومنطقة الأبلاش، وفقًا للموقع الرسمى للمشروع.‏

 

Billionaire hatches ambitious plan to create an entire new city in the US

 

رافق هذا الإعلان سلسلة من العروض الرقمية شركة معمارية تم توظيفها لتحقيق حلم لور المثالى فى ‏الحياة من خلال مدينة لديها نظافة طوكيو وتنوع نيويورك والخدمات الاجتماعية فى ستوكهولم فى مكان ‏واحد.‏

تظهر الصور مبان سكنية مغطاة بالخضرة ويتخيل السكان يستمتعون بالمساحات المفتوحة الوفيرة. مع ‏حظر المركبات التى تعمل بالوقود الأحفورى فى المدينة، وصورة أخرى تظهر ناطحة سحاب مقترحة، ‏يطلق عليها اسم برج ‏Equitism‏، والتى توصف بأنها "منارة للمدينة". ‏

من المتوقع أن يتجاوز المشروع بأكمله 400 مليار دولار، مع وصول المدينة إلى عدد سكانها المستهدف ‏البالغ 5 ملايين فى خلال 40 عامًا.‏

وقال منظمو المشروع إن التمويل سيأتى من مصادر مختلفة بما فى ذلك مستثمرون من القطاع الخاص ‏ومنح اتحادية وحكومية، وإعانات للتنمية الاقتصادية ويأمل المخططون فى الاتصال بمسؤولى الدولة ‏‏"قريبًا جدًا" بهدف الترحيب بالمقيمين الأوائل بحلول عام 2030.‏

 

 

 

A New Sustainable City For 5 Million To Be Built 'From Scratch' In US Desert – iDea HUNTR

 

ووفقا للتقرير، أخذ لور اسمها من الكلمة اليونانية القديمة "‏telos‏" (وهو مصطلح استخدمه الفيلسوف ‏أرسطو لوصف غرض متأصل أو غرض أعلى)، فإن المدينة ستسمح للسكان بالمشاركة فى عملية صنع ‏القرار والميزانية وفى غضون ذلك، سيوفر الوقف المجتمعى للسكان ملكية مشتركة للأرض.‏

فى مقطع فيديو ترويجى، وصف لور اقتراحه بأنه "أكثر مدن العالم انفتاحًا وإنصافًا وشمولاً"، قائلا فى ‏مقطع فيديو ترويجى للمشروع إن المدن التى تم بناؤها حتى الآن من الصفر تشبه إلى حد كبير المشاريع ‏العقارية. فهى لا تبدأ بأشخاص فى المركز.


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