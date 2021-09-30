اليوم السابع
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الخميس، 30 سبتمبر 2021 11:14 م
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وزير الداخلية اللبنانى: جاهزون لإجراء الانتخابات فى موعدها

الخميس، 30 سبتمبر 2021 11:02 م
وزير الداخلية اللبنانى: جاهزون لإجراء الانتخابات فى موعدها القاضى بسام المولوى وزير الداخلية اللبنانى
بيروت /أ ش أ/

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جدد وزير الداخلية اللبنانى القاضى بسام المولوى، تأكيده على استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات فى موعدها، ومن دون أى تأخير، مشيرًا إلى أن عملية تسجيل المغتربين فى البعثات ستبدأ، غدًا الجمعة، الموافق الأول من أكتوبر وستستمر وفق الموعد القانوني.

 

وأضاف المولوى - خلال لقائه بالرئيس اللبنانى ميشال عون اليوم - أن كل التحضيرات جارية فى الداخل، والوزارة قادرة بكل سهولة وكل تأكيد أن تنجز الانتخابات فى وقتها.

 

وأكد حرص الحكومة على انتخاب المغتربين، مشددًا على إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ ومن دون أى تغيير، موضحًا أن الحكومة لن تبادر بأى طلب لتعديل القانون، ولكن ستقوم بتطبيقه فقط، إلا إذا تم تعديله من مجلس النواب.

 

وبحث عون ومولوى التحضير للانتخابات وهيئة الإشراف على الانتخابات، إضافة إلى الوضع الأمنى فى البلاد، وأعمال المؤتمر الذى انعقد بهدف تدريب وتفعيل العمل البلدي.

 


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