اليوم السابع
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الخميس، 30 سبتمبر 2021 09:26 م
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مصرع طفل بترعة فى قرية بمركز الرياض بكفر الشيخ

الخميس، 30 سبتمبر 2021 08:09 م
مصرع طفل بترعة فى قرية بمركز الرياض بكفر الشيخ جثه-أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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لقي طفل مصرعه غرقًا بإحدى الترع بقرى بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، أثناء اللهو والاستحمام، وتم انتشال جثة هامدة، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الرياض المركزي، وتحرر المحضر رقم 3102 /2021م إداري مركز الرياض، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مركز شرطة الرياض بغرق الطفل "ع.ر" 10 سنوات، تلميذ بالصف الخامس الابتدائي بترعة تسمى" بحر بصيص"، أثناء استحمامه، وتم انتشال جثة الطفل بمعرفة أهالي قرية الضبعة بمركز الرياض، وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة أفاد بعدم وجـود ثمة إصابات ظاهرية ، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر المحضر رقم 3102 /2021م إداري مركز الرياض، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

 

 


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