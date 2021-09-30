محافظ بنى سويف يُكرًم أوائل السنوات النهائية من طلاب التربية الخاصة والدمج

بنى سويف هانى فتحى

كرّم الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف 13 من أوائل السنوات النهائية بمدارس التربية الخاصة والدمج من ذوى الاحتياجات الخاصة، من طلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية والتلمذة الصناعية والدمج للعام الدراسى 2020 /2021، خلال الاحتفالية التى نظمتها المحافظة "إدارة شؤون الإعاقة بالديوان العام" بالتعاون مع التربية الخاصة بمديرية التعليم.

حضر الاحتفالية الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التعليم، وسيد سعد مدير شؤون الإعاقة بالمحافظة، ومها حميدة مدير خدمة المواطنين بالمحافظة، وأحمد ربيع مدير إدارة التربية الخاصة، ومترجم لغة الإشارة محمد عبد المنعم، وبعض أهالى وأسر الطلاب.

وسلم المحافظ، الطلاب المُكرًمين شهادات تقدير ومكافأة مالية، معربا عن سعادته الكبيرة بتواجده بين أبنائه من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، مقدما لهم التهنئة بالنجاح والتميز الذى جاء فى ظل ظروف استثنائية هذا العام الذى شهد أزمة فيروس كورونا، موجها تحية إعزاز وتقدير لأسرهم على المجهود المضاعف الذى بذلوه ليصل أبناؤهم إلى هذه المكانة، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بتوفير الرعاية والدعم لهذه الفئة الهامة من فئات وشرائح المجتمع من ذوى الهمم.

وقدم الدكتور عمرو شحاتة، وكيل تعليم بنى سويف التهنئة للأوائل على تفوقهم، والذى جاء فى ظل ظروف استثنائية، بسبب تداعيات فيروس"كورونا"، وهو ما شكل عبئاً إضافياً على الطلاب وذويهم، مؤكدا على أهمية مواصلة التفوق فى المرحلة التالية من مسيرتهم التعليمية، وتحقيق مستقبل أفضل، وأن يكونوا عناصر داعمة لوطنهم.

فيما عبر مدير شؤون الإعاقة عن تقديره للمحافظ لحرصه على تكريم أوائل مدارس التربية الخاصة والدمج، مشيرا إلى توجيهاته بالتنسيق مع إدارة التربية الخاصة لإعداد قائمة بأسماء الطلاب الأوائل من ذوى الهمم ،حيث ضمت القائمة :فاطمة الزهراء مسلم أحمد"ثانوية عامة نور للمكفوفين بنى سويف"، و5 أوائل الدبلوم الفنى للصم "إيمان خلف الله خميس" الأمل للصم وضعاف السمع بنى سويف"، إبراهيم عادل بكرى"الأمل للصم وضعاف السمع بالواسطي"،إبراهيم محمد عبد الفتاح"التربية الخاصة اهناسيا"، ريم سيد شلقامي"التربية الخاصة سمسطا"، هانى سعد زغلول "التربية الخاصة الفشن".

كما تم تكريم 6 أوائل التلمذة الصناعية (عبد الرحمن هاشم عبدالرحمن"الفكرية بنى سويف"،خالد أحمد عبد العزيز "الفكرية الواسطي"،يوسف صالح جابر"التربية الخاصة اهناسيا"،سماح صالح محمد "التربية الخاصة الفشن"،أنس إسماعيل برعى "التربية الخاصة ببا"،مينا يوسف عبد المخلص"التربية الخاصة سمسطا"،ومن أوائل الدمج التعليمى للثانوية العامة:آية عطية السيد، مدرسة جزيرة المساعدة الثانوية المشتركة، "إعاقة بصرية".



إحدى المكرمات



المحافظ يكرم المتفوقين



تكريم