اليوم السابع
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الخميس، 30 سبتمبر 2021 11:18 م
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مجلس الوزراء السودانى يشيد بالقوات المسلحة لدحرها مخطط الانقلاب

الخميس، 30 سبتمبر 2021 10:40 م
مجلس الوزراء السودانى يشيد بالقوات المسلحة لدحرها مخطط الانقلاب عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى
الخرطوم /أ ش أ/

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أشاد مجلس الوزراء السودانى، بالقوات المسلحة والقوات النظامية لكشفها المبكر لمخطط الانقلاب ودحره، وأصدر مجلس الوزراء السودانى قرارا تضمن موجهات بشأن المحاولة الانقلابية الفاشلة، تضمن إدانة تلك المحاولة التى هدفت لتقويض الفترة الانتقالية ومكتسبات ثورة ديسمبر.

 

كما تضمن القرار التحقيق الدقيق فى المحاولة الانقلابية للوصول لكافة الجهات المشاركة والإسراع فى تقديمهم للعدالة.

 

وأكد أهمية وضرورة تحصين الفترة الانتقالية من خلال تقييم الفترة الماضية بشفافية ووضوح وبذل المزيد من الجهد لتوحيد قوى الثورة والحواضن السياسية وتمتين الشراكة بين العسكريين والمدنيين وإكمال مؤسسات الانتقال بما يحقق أهداف الفترة الانتقالية والاستحقاق الدستوري، وعقد اجتماع عاجل لمجلسى الوزراء والسيادة لمناقشة قضايا الوضع الراهن.

 

وشدد على ضرورة التعامل الاعلامى الواعى لمواجهة الشائعات والإعلام المضاد فى وسائل الإعلام المختلفة.

 

 


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