اليوم السابع
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الخميس، 30 سبتمبر 2021 07:55 م
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غلق كلى لطريق الواحات فى الاتجاه القادم من الفيوم لمدة 30 يوما

الخميس، 30 سبتمبر 2021 07:45 م
غلق كلى لطريق الواحات فى الاتجاه القادم من الفيوم لمدة 30 يوما غلق طريق -أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال مشروع إنشاء كوبرى سيارات بتقاطع طريق الواحات مع مشروع الإسكان الإجتماعي والمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر وكذا رفع كفاءة وتطوير طريق الواحات فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مدينة الواحات تحديدا فى المنطقة المحصورة بين ميدان الواحات حتى ما قبل نقطة تفتيش الميزان الأمنية بطول ما يقرب من (٥ كم) .

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لطريق الواحات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مدينة الواحات تحديدا في المنطقة المحصورة بين ميدان الواحات حتى ما قبل نقطة تفتيش الميزان الأمنية وذلك لمدة (30) يوما إبتداء من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ١ / ١٠ / ٢٠٢١ حتى صباح يوم الأحد الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢١ على أن تكون الأعمال على مدار "٢٤" ساعة.

 

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلات المرورية الآتية للتسهيل على المواطنين.


-  حركة المركبات القادمة من ميدان المصانع وكوبري السيارات الكائن أعلى ميدان الواحات وترغب بالسير اتجاه مدينة الواحات تقوم بالسير يمينا اتجاه طريق الخدمة بطريق الواحات بعد استحداث مخرج من الطريق السريع اتجاه الطريق البطىء قبل منطقة الأعمال والغلق الكلى.

- استكمال السير بالطريق البطىء حتى المناطق المواجهة لمصنع الشرقية للدخان ثم العودة مرى أخرى يسارا اتجاه طريق الواحات السريع عن طريق مخرج من الطريق البطىء اتجاه الطريق السريع واستكمال السير اتجاه مدينة الواحات.

 

وتنوه محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وكافة وسائل الأمن الصناعي تيسيرا على المواطنين وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم، كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المرورية بمحيط موقع الأعمال.


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