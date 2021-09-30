عملية الأولى من نوعها فى كفر الشيخ.. فريق مستشفى الجامعة ينقذ حياة مريضة نزيف دموى بالرئة

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكن فريق الأشعة التداخلية بمستشفى جامعة كفر الشيخ، بقيادة الدكتور محمد صبرى الألفي، بإجراء حقن شرياني بنجاح لمريضة تعاني من نزيف دموي متكرر بالرئة، بالتعاون مع قسم الأمراض الصدرية في عملية دقيقة تعد الأولى من نوعها في محافظة كفر الشيخ.

وقال الدكتور محمد صبرى الالفى، مدرس مساعد الأشعة التداخلية بالمستشفى الجامعي، إن هذا الإجراء الدقيق يعد من أكثر عمليات الأشعة التداخلية تعقيدا لأنه يتطلب العديد من الحسابات التقديرية والقياسات للشرايين المتوسعة بالرئة، وأي خطأ بسيط في هذه التقديرات قد يؤدي لمضاعفات خطيرة للمريض.

وأضاف الألفي بعد عودته من المملكة المتحدة في بعثة تدريبية قرر أن يقوم بنقل أحدث التقنيات العملية في مجال الأشعة التداخلية لمحافظة كفر الشيخ بصفته أحد أبنائها، وقد حضرت المريضة للمستشفى الجامعي، وهي في حالة صحية سيئة وتعاني من سعال دموي متكرر، وتم عرض الحالة على الدكتور هاني حسين، أستاذ الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي، وتقرر إجراء الفحوصات اللازمة، وتم تشخيص الحالة على أنها توسع في الشريان القصبي ونزيف دموي متكرر بالرئة، وتم تحويل المريضة لوحدة الأشعة التداخلية وتم غلق الشريان التمدد باستخدام حبيبات احتشائية دقيقة، وتمت العملية في وحدة القسطرة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي وخرجت المريضة من المستشفى في نفس اليوم بعد التأكد من استقرار حالتها الصحية.

وقال الدكتور طارق عبد الباقي، رئيس قسم جراحة المسالك، والمشرف على قسم الأشعة التشخيصية و التداخلية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي أن قسم الأشعة قد شهد خلال السنوات القليلة الماضية الكثير من التطوير على مستوى التقنيات الحديثة، وإجراء العديد من الفحوصات والتدخلات المتقدمة، مرجعا الفضل في ذلك للدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور حاتم الجوهري ،مدير المستشفى الجامعي ودعمهم للهيئة الطبية وجهود تحسين جودة الخدمة لرعاية المرضى بالمستشفى الجامعي.