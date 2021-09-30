شقيقة عريس البحيرة تودعه بصورته ببدلة الزفاف: لبسوك كفنك بدل بدلتك يا مسعود

كتب محمد شعلان

حالة من الحزن تخيم على منزل الشاب مسعود يحيى أبو خضرة الذى لقب بـ"عريس البحيرة"، وكل منازل أهالي مركز أبو حمص بالبحيرة، بعد أن توفى بشكل مفاجئ، قبل ساعات قليلة من حفل زفافه، ولفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة أزمة قلبية أثناء الاحتفال بـ"ليلة الحنة" وهو وسط زملائه وأقاربه.



شقيقة عريس البحيرة على فيس بوك

وودعت عبير أبو خضرة، شقيقة العريس الراحل، أخاها بكلمات مؤثرة، عبرت فيها عن حزنها على شقيقها الذى تحول فرحه إلى مأتم كبير شارك فيه جميع الجيران والأصدقاء، ونشرت عبير صورة لأخيها ببدلة الزفاف، ونعته قائلة: "لبسوك كفنك بدل بدلتك النهاردة يا مسعود.. وجعت قلوبنا وكسرتها والله يا عريسنا".



صورة عريس البحيرة الراحل

وانهالت آلاف التعليقات على صورة عريس البحيرة الراحل مسعود يحيي أبو خضرة التي نشرتها شقيقته عبير، مع الدعوات له بالرحمة ولأسرته بالصبر على مصابهم في ابنهم الذين كانوا يستعدون لزفافه.

وانتشرت عبارات أصدقاء الشاب المتوفى في ليلة الحنة مقدمين النعي لصديقهم عريس البحيرة، الذي رحل قبل 8 ساعات من زفافه، وكتب أحدهم قائلا: "مات والمعازيم مليين البيت كله وجايين فرحانين بيه.. مات والمعازيم بتزغرط.. مات بعد ما دبح الدبيحة بتاعت الفرح.. مات فى وسط المعازيم وهو فرحان اتحول الفرح لميت.. إنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون".

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الواقعة المأساوية وتحولت عدد كبير من صفحات السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء للفقيد الذي وافته المنية قبل زفافه داعين الله سبحانه وتعالى والرحمة والمغفرة.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشاب توفى بشكل مفاجئ أثناء احتفاله مع أصدقائه بليلة الزفاف أو "حنة الزواج" وسط ذهول جميع الحاضرين ليتحول معه الفرح إلى سرادق عزاء.

وأضافوا أن الشاب مسعود أبو خضرة قد عقد قرانه قبل أيام بمشاركة أسرته وسط حالة من الفرح والسرور وأنه شارك بنفسه فى ذبح رأس من الأبقار لإطعام المدعوين كما وضع اللمسات النهائية لمنزل الزوجية.