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شاهد..غلق مطلع الدائري القادم من الكورنيش للمريوطية للتوسعات

الخميس، 30 سبتمبر 2021 05:17 م
شاهد..غلق مطلع الدائري القادم من الكورنيش للمريوطية للتوسعات المرور - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تقرر غلق مطلع الدائرى الاتجاه القادم من الكورنيش والمتجه إلى المريوطية لإجراء أعمال التوسعة والربط مع جسم الكوبرى الدائرى.
 

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