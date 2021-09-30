شاهد..غلق مطلع الدائري القادم من الكورنيش للمريوطية للتوسعات

تقرر غلق مطلع الدائرى الاتجاه القادم من الكورنيش والمتجه إلى المريوطية لإجراء أعمال التوسعة والربط مع جسم الكوبرى الدائرى.
شاهد..غلق مطلع الدائري القادم من الكورنيش للمريوطية للتوسعاتالخميس، 30 سبتمبر 2021 05:17 م
المرور - أرشيفية
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