رومانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس "كورونا" منذ بدء تفشى الوباء

سجلت رومانيا، اليوم الخميس، 12 ألفًا و32 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، فى أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشى الوباء، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى مليون و233 ألفًا و668 إصابة.
وذكرت إدارة الصحة العامة - فى بيان أوردته صحيفة "رومانيا جورنال" عبر موقعها الإلكترونى - أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 37 ألفًا و41 إصابة، عقب تسجيل 176 وفاة جديدة على مدار أمس.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض وصل حاليًا إلى مليون و118 ألفًا و816 شخصًا على مستوى رومانيا.
ويوم الثلاثاء الماضى أعلنت السلطات الصحية في رومانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 ألفا و49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و210 آلاف و810 مُصابين على مستوى البلاد.
وذكرت وزارة الصحة الرومانية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 36 ألفًا و658 حالة وفاة عقب تسجيل 208 حالات وفاة جديدة على مدار أمس، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من المرض بلغ الآن مليون و104 آلاف و496 شخصًا على مستوى البلاد عقب تسجيل 5 آلاف و701 حالة تعافي.
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