رومانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس "كورونا" منذ بدء تفشى الوباء

بوخارست /أ ش أ/

سجلت رومانيا، اليوم الخميس، 12 ألفًا و32 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، فى أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشى الوباء، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى مليون و233 ألفًا و668 إصابة.

وذكرت إدارة الصحة العامة - فى بيان أوردته صحيفة "رومانيا جورنال" عبر موقعها الإلكترونى - أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 37 ألفًا و41 إصابة، عقب تسجيل 176 وفاة جديدة على مدار أمس.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض وصل حاليًا إلى مليون و118 ألفًا و816 شخصًا على مستوى رومانيا.