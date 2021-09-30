اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 سبتمبر 2021 07:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى بمطار القاهرة

الخميس، 30 سبتمبر 2021 05:47 م
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى بمطار القاهرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمطار القاهرة الدولي، بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أٌجريت مراسم الاستقبال الرسمية للخصاونة والوفد المرافق له.
 
ووصل رئيس الوزراء الأردنى إلى القاهرة عصر اليوم، في زيارة رسمية، سيتم خلالها عقد جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفى مدبولى لبحث مقترحات تعزيز التعاون الثنائى بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، كما من المقرر قيام الوفد بجولة لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة.
 
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى بمطار القاهرة (1)
 
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى بمطار القاهرة (2)
 
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى بمطار القاهرة (3)
 
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى بمطار القاهرة (4)
 
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى بمطار القاهرة (5)
 
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى بمطار القاهرة (6)
 
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى بمطار القاهرة (7)
 
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى بمطار القاهرة (8)
 
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى بمطار القاهرة (9)
 
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى بمطار القاهرة (10)
 
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى بمطار القاهرة (11)
 
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى بمطار القاهرة (12)
 
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى بمطار القاهرة (13)
 
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى بمطار القاهرة (14)

 


رئيس مجلس الوزراء

بشر الخصاونة

رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة