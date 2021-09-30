حملة ليلية لشرطة المرافق وحى ثالث الإسماعيلية لإزالة الاشغالات والتعديات

الإسماعيلية – صبرى غانم

شن حى ثالث بالتعاون مع شرطة المرافق و قوة قسم شرطة ثالث حملة مكبرة لمراجعه تراخيص الأكشاك ومساحاتها وتنفيذ عدد من المراجعات لمحال وكافيتريات.

واستهدفت الحملة طريق صبري مبدي وطريق نادي الكهرباء ومحيط مديرية التنظيم والإدارة ومحيط نقابة الزراعيين، حيث أسفرت عن إغلاق "تشميع" محل لمزاولة النشاط بدون ترخيص ومصادرة 20 "شيشة" ومراجعة تراخيص ومساحات وانشطة 20 "كشك " وإزالة 5 تاندات معيقه لطريق المشاه والتحفظ علي 11 ثلاجة عرض و10 استاند و7 سبت عرض و20 مقعد بلاستيكي، وتحرير 11 محضرا متنوعا.

قاد الحملة محمود الصوري رئيس الحي ونائبه المهندس إبراهيم مطر والمقدم أشرف الأرضي مدير شرطة المرافق والمقدم وليد شبانة نائب مامور قسم ثالث الإسماعيلية وإبراهيم عامر مسؤل قسم المرافق بالحى.