حريق هائل يتسبب فى إصابة 28 عاملا فى مصنع بيرسول بالعاشر من رمضان.. لايف وصور

أكد مصدر طبى مسئول بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، إصابة 28 عاملا بكدمات وحروق واختناقات مشيرا إلى تحويل 13 مصابا مستشفى التأمين الصحى، وإسعاف 12 آخرين بمكان الحريق، ونقل 3 حالات آخرين لمستشفى بلبيس العام.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع لإنتاج البيرسول بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بـ 13 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، فيما أسفر عن إصابة 28 عاملًا بحالات اختناق، وكدمات وحروق بسبطة، وجار إسعافهم ومحاولة السيطرة على النيران.