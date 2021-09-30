جدول مواعيد امتحان مسابقة القبول لمعاهد القراءات للعام الدراسى 2021 / 2022 م

كتب لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن مواعيد امتحان مسابقة القبول لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2021 / 2022 م، وهى كالتالى:

أولًا: جدول مواعيد امتحان مسابقة القبول للصف الأول بمرحلة «التجويد»:

(أ) الامتحان التحريري: اليوم الأول: (الإثنين) 4 /10/ 2021م القرآن الكريم ، الخـــــــــط ،اليوم الثاني: (الثلاثاء) 5 /10/ 2021م الحساب ، الإمـــــــــلاء.

(ب) الامتحان الشفهي: للمبصرين: في مادة القرآن الكريم كله، والمطالعة والنصوص، للمكفوفين: في القرآن الكريم كله، وسيتم تحديد موعده بعد حصر عدد الطلاب الناجحين في الامتحان التحريري، وسوف تخطر كافة المناطق بهذا الموعد ومقر انعقاد الامتحان الشفهي في وقت لاحق.

ثانيًا: جدول مواعيد امتحان مسابقة القبول للصف الأول بمرحلة «العالية»:

الامتحان التحريري: اليوم الأول: (الإثنين) 4 /10/ 2021م القرآن الكريم ، غريب القرآن ، اليوم الثاني: (الثلاثاء) 5 /10/ 2021م التجويد علميًّا .

الامتحان الشفهي: للمبصرين: في مادة القرآن الكريم كله، التجويد عمليًّا، المتون، للمكفوفين: في القرآن الكريم كله، التجويد عمليًّا، غريب القرآن، المتون، وسيتم تحديد موعد الامتحان الشفهي بعد حصر أعداد الطلاب الناجحين في الامتحان التحريري، كما سيتم إخطار كافة المناطق بهذا الموعد ومقر انعقاد الامتحان الشفهي في وقت لاحق.