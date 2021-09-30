تشميع عيادة تدار بدون ترخيص وضبط أسمدة مدعمة محظور تداولها بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة و لجنة من العلاج الحر بمديرية الصحة وفريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بالدلنجات، بحملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة وأسفرت عن :-

- ضبط عيادة بها تخصصات نساء وتوليد وأنف وأذن وحنجرة تدار بدون ترخيص وبها غرفة عمليات وتم ضبط الاتي بها :-

- 7 إسطوانات أكسجين ممتلئة داخل غرفة العمليات و كميات كبيرة من المحاليل والسرنجات مختلفة المقاسات والأنابيب حنجرية وكميات كبيرة من الامبولات مسكنات وتخدير وجاري الحصر والفحص من قبل المختصين بالإدارة الصحية بالدلنجات وتم تحرير محضر بالواقعة، وتشميع العيادة بالشمع الأحمر.

كما شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بمحافظة البحيرة بالتنسيق مديرية التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة وإدارة تموين الدلنجات والوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات ، حملة مكبره على الأسواق أسفرت عن :-

- ضبط 20 شيكارة اسمدة مدعمة خاصة بوزارة الزراعة محظور تداولها بالأسواق

289 قطعة حلويات غير مدون عليها تاريخ الإنتاج ، 542 قطعة حلويات بدون بيانات، 342 قلم مختلف الأنواع منتهية الصلاحية باحدي المكتبات، 613 عبوة أعشاب وزيوت طبيعية وشاي منتهي الصلاحية باحدي محلات العطار، 36 لتر عطور خام بداخل 17 عبوة منتهية الصلاحية بإحدي محلات العطور، 100 شيكارة اسمدة فوسفورية بإجمالي 5000 كجم مجهول المصدر بإحدي محلات الأعلاف.

كما تم خلال الحملة، تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار بإحدي المحلات التجارية، و محضرين عدم تمكين لعدد محلين جزارة لعدم تمكين مأمور الضبط من ضبط 135 كجم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم غير صالحة.

قطاع مراقبة الأغذية

- تم سحب 24 عينة مختلفة لإرسالها للمعامل

- كما تم تحرير 25 محضر جنح صحية



أدوية مضبوطه



تشميع عيادة



حملة



ضبط عطور منتهية الصلاحية