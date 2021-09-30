اليوم السابع
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الخميس، 30 سبتمبر 2021 10:46 ص
أكرم القصاص
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تحرير 279 محضر وغلق وتشميع 38 ورشة ومحل تجاري ومصادرة 15 شيشة بالغربية

الخميس، 30 سبتمبر 2021 10:09 ص
تحرير 279 محضر وغلق وتشميع 38 ورشة ومحل تجاري ومصادرة 15 شيشة بالغربية شيشة - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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شنت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الغربية، حملات على الورش الحرفية والمقاهي والمحال التجارية، ذلك لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأسفرت الحملات عن مصادرة 15 شيشة وتحرير279 محضر متنوع ما بين " 125 عدم ارتداء كمامة، 90 نظافة، 7 بيئة، 57 إشغال " بجانب فض 4 سرادقات عزاء وأفراح وغلق 3 مركز للدروس الخصوصية وتطهير 157 منشأة.

وتهيب محافظة الغربية المواطنين بالالتزام بقرارات الدولة المصرية واتباع كافة قواعد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

 

 


وزير التنمية المحلية

محافظ الغربية

كورونا

الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

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