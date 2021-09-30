بعد قليل.. بدء جلسة مصالحة وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، بعد قليل اليوم الخميس، عقد فعاليات جلسة مصالحة وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين "غالب وعبد الهادي"، وذلك بحضور قيادات مديرية الأمن ومحافظة الأقصر ومجلس مدينة الزينية، وتحت إشراف أعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة.

يتم تنظيم فعاليات مراسم الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلين وهما "عائلة غالب بالصعايدة"، و"عائلة عبد الهادى بالعشى"، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام عثمان مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وقيادات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكبار لجان المصالحات فى محافظة الأقصر وجنوب الصعيد.

ويقول عبد المجيد يونس أحد كبار لجان المصالحات بمحافظة الأقصر، أن رجال المصالحات يواصلون بالتعاون مع المحافظة ومديرية الأمن القيام بدورهم فى إنهاء الخصومات الثأرية والحد من تلك الظاهرة لحماية أرواح المواطنين، والعمل على إنهاء كافة الخصومات الثأرية بين العائلات المتخاصمة والتخلص من العادات والتقاليد السيئة باقتلاع ظاهرة "الثأر" من جذورها والتفرغ للبناء والتنمية الحقيقية وإعادة التسامح والمودة والحب، مشيراً إلى العمل على تكاتف كافة فئات المجتمع فى نبذ العنف ونشر التسامح وبناء مستقبل الوطن وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، موجهاً تحية شكر وتقدير للقيادات الأمنية ورجال المصالحات وأفراد العائلتين فى إنهاء الخصومات الثأرية بالتصالح وتحكيم العقل وتجنيب الخلافات والمشاحنات.



الاعداد لجلسة الصلح