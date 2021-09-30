بالأرقام.. 555 مليون جنيه لمشروعات "تطوير الريف" فى المراغة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

مركز المراغة بسوهاج، أحد المراكز التي دخلت ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، بقريتي "نجع الماسخ، وبني هلال"، المبادرة غيرت الواقع بتلك القرى من خلال المشروعات التي شملت العديد من المجالات الحيوية المهمة لخدمة المواطن.

"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات حول مشروعات مبادرة تطوير الريف المصرى التي أطلقها الرئيس السيسى، والتى بدأت ترى النور بالفعل وبدأ المواطن السوهاجى يشعر بها وذلك بتكلفة 555 مليون جنيه تقريبا.

1- إنشاء مدرسة "رجب محمد محمود" الثانوية بنجع الماسخ، على مساحة إجمالية 2500 متر مربع، تبلغ مساحة المبانى 1900 متر مربع، بتكلفة إجمالية 8 ملايين و500 ألف جنيه، وتتكون من 5 أدوار، تشتمل على "18 فصلا دراسيا + فصل لذوي الهمم، بالإضافة إلى مكتبة، و2 غرفة للأنشطة "المجالات"، و3 غرف "شبكات، وأخصائي اجتماعي، وطبيب"، وصالة متعددة الأغراض، وملعب".

2- إجمالي مشروعات المدارس ضمن خطة المبادرة "حياة كريمة" بمركز المراغة بلغ 11 مشروعا، توفر 153 فصلا، بتكلفة إجمالية 63 مليون جنيه.

3- إنشاء محطة رفع الصرف الصحى لخدمة قرية بني هلال، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمحطة 68%، ووصلت نسبة تنفيذ الشبكات 77%، بإجمالى طول 6410 مترا، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في 31 مارس العام القادم ومحطة الرفع تأتي ضمن مشروع صرف صحي قرى المراغة، بتكلفة إجمالية 492 مليون جنيه، والمحطة تخدم مجلس قروي بناويط وأولاد اسماعيل، بإجمالي أطوال شبكات انحدار 110 كيلو مترات، لتخدم عدد 180 ألف نسمة، ويشمل إنشاء 10 محطات رفع هي "بني هلال، وقرية أولاد إسماعيل الأم، والحريدية، والجزازرة، وقرية فزارة الرئيسية، وفزارة الفرعية، وبناويط، وقرية الشيخ شبل الرئيسية، والشيخ شبل الفرعية (1)، والشيخ شبل الفرعية (2).

4- الأعمال طبقا لتوجيهات القيادة السياسية يتم تنفيذها بأعلى معايير الجودة أثناء تنفيذ المشروعات، والبرنامج الزمني المحدد للانتهاء منها، لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، بما يخدم منظومة التنمية الشاملة، وفقا لرؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.