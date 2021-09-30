اليوم السابع: اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ ﻧﺸﺎط المجمعات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻰ

ينشر اليوم السابع في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها “اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ ﻧﺸﺎط المجمعات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻰ ﻟﻠﺴﻮق المحلى.. اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺘﺎﺑﻊ إﻗﺎﻣﺔ المجمعات ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ المحافظات وﺣﺼﺮ دﻗﻴﻖ ﻟﻘﻄﻊ اﻷراﺿﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ".

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