المرور على 96 مدرسة لمتابعة جاهزية المدارس قبل انطلاق العام الجديد بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد بجميع الإدارات التعليمية والمدارس والوحدات المحلية لإستقبال العام الدراسى الجديد 2021/2022 وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم داخل وخارج المدارس مع مراجعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه والنوافذ والأثاث والفصول الدراسية والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

تنظم إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة حملات مكثفة للمرور على المدارس لمراجعة الإستعدادات النهائية للعام الدراسي، حيث تم أمس المرور على 96 مدرسة بالإدارات التعليمية ( رشيد وبندر ومركز كفر الدوار والمحمودية وأبو المطامير).

وتم التأكيد على ضرورة الإلتزام بنواحى الأمن والسلامة ومراجعة أعمال الصيانة البسيطة من دهانات وصيانة أثاث وكهرباء وسباكة والتخلص من أى تشوينات أو رواكد ومتابعة توريد الكتب المدرسية .



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