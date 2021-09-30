الشرطة الأمريكية: المشتبه به فى حادث اطلاق النار بمدينة ممفيس "قاصر"

كتب محمد جمال

أعلنت الشرطة الأمريكية بمدينة ممفيس أنه جارى البحث عن مشتبه فيه فى حادث إطلاق النار على مدرسة بالمدينة ، مشيرة أن المشتبه به قاصر، وأكدت الشرطة إصابة طفل بجروح خطيرة جراء إطلاق نار داخل مدرسة فى المدينة الواقعة بولاية تينيسى.

وأكدت شرطة ممفيس في بيان منشور على حسابها في "تويتر" أن الجريح نقل إلى مستشفى وهو في حالة حرجة، بينما شرع الضباط في تفتيش مبنى مدرسة كامينجز الابتدائية، وتم إجلاء التلاميذ والموظفين منها، وأشارت الشرطة إلى عدم ورود أنباء عن إصابات أخرى.







موقع اطلاق النار



الشرطة الأمريكية