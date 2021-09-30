"الزراعة" توافق على إقامة 654 مشروعا للنفع العام ضمن حياه كريمة

كتبت أسماء نصار

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي مشروعات المنفعة العامة التي تم الموافقة عليها، في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، بلغت حوالى 654 مشروعا على مستوى كافة محافظات الجمهورية، على مساحة إجمالية بلغت 2643 فدانا.

وأشار وزير الزراعة، إلى تلك المشروعات يأتي من بينها 61 مدرسة حكومية، و333 محطة صرف صحي ومعالجة صرف صحي، و8 وحدات بيطرية، و59 مركز شباب، فضلا عن 38 مجمع خدمات متكاملة.

وأوضح أن من بين تلك المشروعات أيضا 27 وحدة صحية، و16 نقطة إسعاف، و11 مجمع زراعي بيطرى، و16 مركز لتجميع الألبان، و6 مكاتب بريد.

وأكد القصير، أن تلك المشروعات التي تم الموافقة عليها، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومبادرة حياه كريمة، والتي تهدف في الأساس إلى تطوير الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لأبناءه، ورفع العبء عن كاهلهم، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالتجمعات الريفية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لهم.