الداخلية: صفوان ثابت كلف يحيى مهران باستغلال شركاته لإخفاء أموال الإخوان.. فيديو

كتب سمير حسنى

أفادت وزارة الداخلية فى خبر عاجل عبر قناة اكسترا نيوز، أن قطاع الامن الوطني تمكن من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.

وأذاعت اكسترا نيوز بيان وزارة الداخلية بإن المعلومات أشارت إلى اضطلاع الإخواني يحيي مهران عثمان كمال الدين بدور بارز فى المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادى الإخوانى المحبوس صفوان ثابت.

وذكرت الوزارة أن صفوان ثابت كلف يحيي مهران باستغلال شركاته فى عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية للتحايل على إجراءات التحفظ المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية للتنظيم.



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