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التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة خلال 48 ساعة

الخميس، 30 سبتمبر 2021 03:00 ص
التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة خلال 48 ساعة تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن مكتب التنسيق يواصل أعمال فرز رغبات طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق وطلاب الدور الثانى بالثانوية العامة، المتقدمين للقبول بالجامعات للعام الجامعى 2021 / 2022، تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب.

وأضاف السيد عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من أعمال الترشيح، على أن يتم إتاحة النتيجة للطلاب على موقع التنسيق الإلكترونى.

وتابع المشرف على أعمال مكتب التنسيق أنه من المقرر أن يتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، ومن خلال موقع التنسيق الإلكترونى على أن يتم تطبيق نفس للقواعد المعمول بها، المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.


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