اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 سبتمبر 2021 03:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 71 مطبا عشوائيا فى حملة بقرى مركز قنا

الخميس، 30 سبتمبر 2021 02:08 م
إزالة 71 مطبا عشوائيا فى حملة بقرى مركز قنا إزالة المطبات
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، عن حملة إزالة لجميع المطبات الصناعية والعشوائية بالطرق العامة والرئيسية، نظراً لإعاقتها حركة السير ومعانة المواطنين، وأيضاً تنفيذاً لحرص اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بضرورة تمهيد الطرق العامة والرئيسية وإزالة جميع معوقات حركة السير أمام المواطنين بجميع مركز وقرى المحافظة.

قال أشرف أنور، رئيس مجلس مدينة قنا : إن الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو أزالت 14 مطب صناعي، و8 مطبات بالوحدة المحلية لقرية أبنود، والوحدة المحلية لقرية القناوية أزالت 6 أيضاً بالطرق العامة، و5 مطبات بالوحدة المحلية لقرية المحروسة، كما قام قروى دندرة بإزالة 32 مطب، و6 مطبات بالوحدة المحلية لقرية الجبلاو، وقامت الوحدة المحلية لقرية الأشراف بحملة مكبرة لتمهيد جميع الطرق العامة والداخلية باستخدام (الجليدر)، بإجمالى أكثر من 71 مطبا صناعيا تم إزالتهم بالاسبوع الأول للحملة.

وأضاف رئيس المدينة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وتوابعها مستمرين بإزالة كافة المطبات الصناعية والعشوائية بجميع شوارع مدينة قنا وتوابعها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أى مخالف يقوم بإنشاء مطب صناعى دون الحصول على إذن أو تصريح بذلك.


مدينة قنا

إزالة مطبات

اخبار قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"غزالى" بائع تسالى بقنا عمره 53 عاما.. سافر من قنا إلى القاهرة فى 5 أيام بالعجلة.. ويؤكد: لم أواجه صعوبات فى الطريق والرحلة تكلفت 2500 جنيه فقط.. وسأذهب إلى الإسكندرية فى المرة القادمة وأوثق الرحلة بالصور

الخميس، 30 سبتمبر 2021 12:00 ص

بائع 53 عاما سافر من قنا للقاهرة بالدراجة فى 5 أيام ووثق رحلته بالصور.. فيديو

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 04:06 م

مش معاه شهادة وبيعرف 6 لغات.. عم حسن 50 سنة فى السياحة والتعامل مع جنسيات العالم.. بدأ العمل والاختلاط بالأجانب منذ صغره.. يبيع بمعبد دندرة لضيوف 6 بلدان ولم يلتحق بمدارس.. ويؤكد: أعشق المجال واحترم الزائرين

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:00 ص

لاعبات كرة يد يحلمن بالعالمية من أرض قنا.. هايدي: أمارس اللعبة منذ 3 سنوات ونظرة المجتمع عائق للفتيات.. زينب: أحلم بالعالمية مثل على زين.. ومدرب الفريق: أدرب بدون مقابل حبًا في اللعبة.. صور وفيديو

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 10:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة