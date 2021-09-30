إزالة 71 مطبا عشوائيا فى حملة بقرى مركز قنا

قنا صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، عن حملة إزالة لجميع المطبات الصناعية والعشوائية بالطرق العامة والرئيسية، نظراً لإعاقتها حركة السير ومعانة المواطنين، وأيضاً تنفيذاً لحرص اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بضرورة تمهيد الطرق العامة والرئيسية وإزالة جميع معوقات حركة السير أمام المواطنين بجميع مركز وقرى المحافظة.

قال أشرف أنور، رئيس مجلس مدينة قنا : إن الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو أزالت 14 مطب صناعي، و8 مطبات بالوحدة المحلية لقرية أبنود، والوحدة المحلية لقرية القناوية أزالت 6 أيضاً بالطرق العامة، و5 مطبات بالوحدة المحلية لقرية المحروسة، كما قام قروى دندرة بإزالة 32 مطب، و6 مطبات بالوحدة المحلية لقرية الجبلاو، وقامت الوحدة المحلية لقرية الأشراف بحملة مكبرة لتمهيد جميع الطرق العامة والداخلية باستخدام (الجليدر)، بإجمالى أكثر من 71 مطبا صناعيا تم إزالتهم بالاسبوع الأول للحملة.

وأضاف رئيس المدينة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وتوابعها مستمرين بإزالة كافة المطبات الصناعية والعشوائية بجميع شوارع مدينة قنا وتوابعها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أى مخالف يقوم بإنشاء مطب صناعى دون الحصول على إذن أو تصريح بذلك.