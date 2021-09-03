6 مشروبات مهمة لصحة الحامل والجنين .. أبرزها الكمون واللبن الرائب

فاطمة ياسر

خلال فترة الحمل تبحث الكثير من النساء علي نوعية الطعام والمشروبات التي يجب تناولها للحفاظ علي صحة الأم والجنين، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " –boldsky"، سنتعرف علي أفضل المشروبات التي ينصح بتناولها للنساء خلال فترة الحمل، ومنها:

-عصير جوز الهند:



هذا النوع من العصير يساهم بشكل كبير في تخفيف الشعور بالتعب والإرهاق في الجسم خلال فترة الحمل، كما أنه يمد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية، ولذا يمكنك تناول كوبا منه يوميا.

-ماء بالليمون:



يحتوي هذا المشروب علي نسبة عالية من فيتامين سي، وبعض المعادن الأخرى التي تساهم بشكل كبير في تعزيز نمو الطفل، وتقوية جهازه المناعي، وأيضا يعمل علي ترطيب جسم المرأة الحامل، وتقليل فرص الإصابة بالالتهابات.

-تناول العصائر الطبيعية:



عصير البرتقال والطماطم، والبطيخ، يعدوا من الخيارات الجيدة التي تساهم بشكل كبير في زيادة التطوير المعرفي للجنين، وأيضا الحفاظ علي تنشيط الذاكرة والتركيز لدي الأم والجنين .

-الحليب الرائب:



مرطب قوي وجيد جدا للنساء خلال فترة الحمل، كما أنه يحتوي علي بعض العناصر الغذائية التي تساهم بشكل كبير في زيادة نمو مخ الطفل، وتقوية الجهاز المناعي، وإمداد الجسم ببعض العناصر التي يحتاجها كالكالسيوم وفيتامين ب12 والبروتين.

-مشروب الكمون:

يمكن اعتباره من المشروبات الصحية أثناء الحمل، فأظهرت دراسة أن الكمون من الأعشاب التي يتم تناولها بشكل شائع أثناء الحمل لأنه يساعد في علاج آلام البطن ، ويعزز المزاج ، ويمنع غثيان الصباح ، ويعالج عسر الهضم. كما أنه يساعد في إنتاج الحليب .

-اللبن:

وفقًا لدراسة ، فإن الحليب ومنتجات الألبان غنية بالعديد من العناصر الغذائية الحيوية والمركبات النشطة بيولوجيًا ، ويمكن أن يؤثر الاستهلاك المعتدل لها بشكل إيجابي على نمو الجنين ووزن الأطفال عند الولادة، فيحتوي الحليب على عناصر غذائية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين ب 12 التي تساعد في زيادة إمداد الجنين بالدم .