40 سيارة لشفط المياه من شوارع القاهرة الجديدة.. وعودة الضخ للمنازل

كتب أحمد حسن

أكد المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، عودة ضخ المياه لمنازل المدينة فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ازدواج خط المياه أمام أكاديمية الشرطة ، وشفط المياه بالكامل من شوارع المدينة.

أضاف "غنيم"، لـ"اليوم السابع"، أنه تم قطع المياه عن المدينة أمس بسبب أعمال ازدواج خط المياه بالمدينة ورفع كفاءة الشبكات بشوارع مدينة القاهرة الجديدة، وخلال أعمال الإصلاح ظهرت طفح مياه ببعض الشوارع نتيجة توقف محطة المياه، وعلى الفور تم الدفع بعدد 40 سيارة شفط المياه من الشوارع.

وذكر أن أعمال إصلاح خط ازدواج المياه وشفط المياه من الشوارع استغرق 12 ساعة، وعاد استقرار الوضع كما هو عليه.