مياه الفيضانات تغطى مدرج مطار فى ولاية نيوجيرسى الأمريكية.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

تشهد مدينتى "نيويورك" و"نيوجيرسى" الأمريكيتين، أجواء كارثية بسبب أثار إعصار "إيدا"، وتتوالى المشاهد من توقف حركة الحياة وخلو الشوارع من المواطنين خوفا من غزارة المياه والفيضانات التي تملئ شوارع نيويورك، ووسط هذه الأجواء، تعرض مطار في ولاية نيوجيرسى لمياه غزيرة غمرت مدرج الطائرات وعرقلة العمل.

وأظهرت لقطات جوية مدرج مطار في نيوجيرسى، مغمور بالمياه، وتوقف أسطول من الطائرات عليه وعدم قدرتها على التحرك بسبب مياه الفيضانات التي تسللت إلى مدرج المطار، كما أظهرت لقطات أخرى شوارع في نيويورك تتحول إلى أنهار بسبب الإعصار إيدا.



الطائرات وسط المياه



الطائرات يغمرها المياه

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن إعصار "إيدا" في مدينة "نيويورك" وولاية "نيوجيرسي" الأمريكيتين، إلى 8 قتلى على الأقل.



المياه تغطى المدرج

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية أمس الخميس، عن إدارة شرطة مدينة "نيويورك" قولها، إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في المدينة جراء الفيضانات، في حين أن شخصا واحدا لقي حتفه في مدينة "باسيك" بولاية "نيوجيرسي" حسبما أعلن عمدتها "هيكتور لورا".

وكانت حالة الطوارىء أعلنت في مدينة "نيويورك" وولاية "نيوجيرسي" بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة الناجمة عن إعصار "إيدا ".