مسئولون أمريكيون: مصرع 41 شخصًا على الأقل فى نيويورك بسبب العواصف

كتب أحمد عرفة

أعلن مسئولون أمريكيون، عن مصرع 41 شخصا على الأقل في نيويورك بسبب العواصف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز من قليل.



وقبلها أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط 25 قتيلا على الأقل نتيجة إعصار أيدا في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.



وفى وقت سابق، أعربت جمهورية مصر العربية، الخميس، عن خالص التعازي والمواساة للولايات المتحدة الأمريكية، حكومةً وشعباً، وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء العواصف والفيضانات الناتجة عن إعصار أيدا الذي ضرب مناطق بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسفر عن عدد من الوفيات والجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.



وأكدت مصر، حكومةً وشعباً – بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية - تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المصاب الأليم.