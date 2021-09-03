تعرف على طرق تشخيص الإصابة بمرض كرون.. منظار القولون أبرزها

كتبت هند عادل

داء كرون له مجموعة واسعة من الأعراض التي تختلف من شخص لآخر، ولا يوجد اختبار واحد لتأكيد تشخيص كرون، وغالبًا ما تكون أعراض داء كرون مشابهة للحالات الأخرى، بما في ذلك العدوى البكتيرية يجب على مقدمي الرعاية الصحية تقييم تاريخك الطبي الحالي واستخدام المعلومات من الاختبارات التشخيصية لاستبعاد الأسباب المحتملة الأخرى لأعراضك قد تستغرق هذه العملية بعض، وفقا لما ذكرته "مايو كلينك".

ويقدم التقرير التالى الطرق المختلفه لتشخيص الاصابه بمرض كرون ضمن سلسلة اطمن على نفسك الوقت.

الاختبار والتقييم الأولي



الخطوة الأولى للتشخيص والعلاج هي الفحص البدني القياسي لجسمك سيتحدث طبيبك إليك ويطرح عليك أسئلة حول صحتك العامة ونظامك الغذائي وتغذيتك وتاريخ عائلتك وروتينك اليومي.

قد يطلب طبيبك إجراء اختبارات تشخيصية للبحث عن علامات داء كرون واستبعاد الحالات الطبية المحتملة الأخرى، ومن المحتمل أن تتضمن اختباراتك الأولى اختبارات معملية لدمك وبرازك.

يمكن أن تشمل الاختبارات الإضافية الأشعة السينية للجهاز الهضمي العلوي والسفلي قد يوصي طبيبك بإجراء اختبار يستخدم مادة كيميائية تباين تساعد أطبائك على رؤية صورة أكثر وضوحًا وتفصيلاً لجهازك الهضمي يختلف نوع التباين المستخدم حسب الاختبار.

الفحص بالمنظار والأشعة



قد يوصي طبيبك بإجراء فحوصات إضافية للنظر داخل القناة الهضمية والأمعاء، وقد يوصي طبيبك بإجراء تنظير داخلي للحصول على نظرة تفصيلية داخل القولون باستخدام كاميرا صغيرة مثبتة في نهاية أنبوب مضاء.

المناظير المستخدمة في اختبار مرض كرون ما يلي:



يسمح تنظير القولون للأطباء بفحص القولون، وهو الجزء السفلي من الأمعاء الغليظة، عن طريق إدخال أنبوب مرن مضاء من خلال فتحة الشرج.

يسمح التنظير العلوي للأطباء برؤية الجهاز الهضمي من أعلى إلى أسفل، باستخدام أنبوب مرن مضاء يتم إدخاله من خلال فمك، إلى أسفل المريء، وصولاً إلى معدتك وحتى الاثني عشر، وهو القسم الأول من الأمعاء الدقيقة.

تتطلب تنظير القولون تحضير الأمعاء، تحدث إلى فريق الرعاية الصحية الخاص بك حول طرق الاستعداد، ونصائح لجعل هذا التحضير أسهل.

أخذ عينه من القولون



قد يرغب طبيبك في أخذ خزعة من القولون أو منطقة أخرى من الجهاز الهضمي أثناء إجراء تنظير القولون أو التنظير الداخلي أثناء الخزعة، تتم إزالة قطعة صغيرة من الأنسجة من داخل الأمعاء لإجراء مزيد من الاختبارات والتحليل.

سيتم تحليل الأنسجة التي تم أخذ عينة منها في مختبر علم الأمراض وفحصها بحثًا عن المرض تستخدم الخزعات أيضًا في فحص سرطان القولون والمستقيم، في حين أن الخزعة تبدو مخيفة، فإن التطورات الطبية جعلت هذا الإجراء خاليًا من الألم تقريبًا.

تصوير الأمعاء الدقيقة



تُستخدم هذه الاختبارات لفحص أجزاء من الأمعاء لا يمكن رؤيتها بسهولة عن طريق تنظير القولون أو التنظير الداخلي وهي تعمل عن طريق استخدام التباين الفموي الذي تشربه ويمكن رؤيته في الأشعة السينية بالأشعة السينية أو التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)..