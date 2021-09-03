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انقطاع المياه عن مصر الجديدة ومناطق رئيسية بالقاهرة غدا بسبب تحويل الخطوط

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 01:46 م
انقطاع المياه عن مصر الجديدة ومناطق رئيسية بالقاهرة غدا بسبب تحويل الخطوط قطع المياه - ارشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق  (منطقة العزب بالمطرية – منطقة الألف مسكن – عزبة شنودة البحرية – استراحة الوزير – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الإسماعيلية وميدان تريومف ومتفرعاتهم – ألماظة – منطقة السبع عمارات ومتفرعاتها – مستشفى الجلاء – أرض الجولف)، وذلك اعتباراً من الساعة الـ10 صباح غد السبت الموافق 4/9/2021، وحتى الساعة الـ12 صباح بعد غد الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري، نظراً لتحويل مسار خط مياه قطر 800 مم بشارع الحرية بسبب أعمال الكبارى بميدان ابن الحكم.
 
وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 

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