البابا فرنسيس: الوباء كشف ضعفنا جميعا ولن نتعافى بدون ترابط عالمى

كتب محمد شعلان

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، دول العالم إلى الترابط والاعتناء ببعضه البعض من أجل التعافي من الوباء، مؤكدا أنه فى حالة عدم التضامن في هذه الأزمة مع الأكثر تضررا، لن يتحقق التعافى.

وغرد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "لقد سلط الوباء الضوء على مدى ضعفنا جميعًا وترابطنا.. إذا لم نعتنِ ببعضنا البعض، بدءًا من الأخيرين، والأكثر تضررًا، بما في ذلك الخليقة، فلن نتمكن من شفاء العالم".



البابا فرنسيس على تويتر

وفى وقت سابق، أصدر البابا فرنسيس، نداء حث فيه الجميع على التطعيم ضد كوفيد -19، قائلا إن اللقاحات يمكن أن تضع حدا للوباء لكن يجب أن يأخذها الجميع.

وقال البابا فى رسالة، نقلتها "روسيا اليوم"، "بفضل الله وعمل الكثيرين، لدينا الآن لقاحات لحمايتنا من COVID-19"، وأضاف: "إنهم يمنحوننا الأمل فى إنهاء الوباء، ولكن فقط إذا كانوا متاحين للجميع وإذا عملنا معا".

ولفت البابا فرنسيس، إلى أن "التطعيم هو وسيلة بسيطة ولكنها عميقة لتعزيز الصالح العام والاهتمام ببعضنا البعض، وخاصة الأكثر ضعفا".

وتتوفر اللقاحات على نطاق واسع فى بعض الدول، ولكن عدم الثقة والتردد بشأن الجرعات المطورة حديثا يعني أن العديد من الأشخاص يرفضون تناولها، مما يجعلهم معرضين للخطر بشكل خاص مع انتشار متغير دلتا.

وعلى النقيض من ذلك، لا تزال الدول الفقيرة لا تستطيع الوصول إلى إمدادات اللقاح على نطاق واسع، وحذر خبراء طبيون من أن متغيرات أكثر خطورة قد تتطور إذا سمح للفيروس بالانتشار في تجمعات كبيرة من الأشخاص غير الملقحين.