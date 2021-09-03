اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 سبتمبر 2021 04:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

احذر.. الحبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار أو إخفاء السلع

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 02:30 ص
احذر.. الحبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار أو إخفاء السلع جهاز حماية المستهلك
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون حماية المستهلك ضوابط وعقوبات لمنع احتكار السلع، ونصت المادة 8 على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وحدد القانون العقوبة في حالة المخالفة وهى الحبس سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها".

وفى هذا الصدد، نصت المادة 71 من القانون، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وحال العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

كما حظر قانون حماية المستهلك استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة، وفقا لما تنص عليه المادة 13 من القانون.


حمايه المستهلك

السلع

عقوبات

احتكار

اليوم السابع بلس

عقوبه الاحتكار

احتكار السلع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حماية المستهلك يلزم ممثلى شركات السلع المعمرة بتخفيض زمن حل الشكوى لـ3 أيام

الخميس، 26 أغسطس 2021 09:47 ص

خطة حكومية للنهوض بخدمة المواطنين وضبط الأسواق.. توفير السلع الأساسية أولوية قصوى.. وتطوير 95 فرعا لمجمعات شركات السلع والجملة.. فروع جديدة لجهاز حماية المستهلك.. وتنفيذ 6 صوامع حديثة بطاقة 30 ألف طن

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 03:00 ص

جهاز حماية المستهلك: نتصدى للعروض الوهمية وغرامات مالية تصل لـ2 مليون جنيه

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 12:36 ص

معلومات تهمك.. تقديم الشكاوى لجهاز حماية المستهلك مجانا والرد خلال 30يوما

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 03:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة