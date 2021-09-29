768 مليونا و600 ألف جنيه اعتمادات الخطة الاستثمارية بالشرقية لعام 2021 / 2022

الشرقية - إيمان مهنى

ناقش المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالى الحالى 2021/2022، وذلك فى حضور اللواء محمد أبو شقه رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية و سعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والمستشار العسكرى للمحافظة والعميد أسامه غريب مدير إدارة المرور ومديرى المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أكد المحافظ على سرعة التنفيذ ورفع معدلات الأداء للإستفادة من المبالغ المرصودة، والإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

من جانبه إستعرض محمد العزونى مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام ، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالى إعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022 تبلغ 735 مليون 240 ألف جنيه بالإضافة الى مبلغ 33 مليون و 360 ألف جنيه تمويل ذاتى ليصبح إجمالى إستثمارات المحافظة 768 مليون و 600 ألف جنيه وجاءت نسبة التنفيذ 11 %، فى برامج " النقل والمواصلات، الكهرباء، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء والمرور "، وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديرى المديريات الخدمية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.