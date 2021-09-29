اليوم السابع
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وزير الكهرباء يفتتح مركز تحكم آلى جديد بشركة شمال القاهرة الخميس المقبل

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 03:00 ص
وزير الكهرباء يفتتح مركز تحكم آلى جديد بشركة شمال القاهرة الخميس المقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يفتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مركز تحكم آلى جديد تابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومن المقرر أن يتم الافتتاح من داخل مقر الشركة بمدينة نصر ظهر الخميس المقبل، بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة.
 
ويعد هذا المركز ضمن توقيع اتفاقية لوزارة الكهرباء، لتنفيذ 4 مراكز تحكم يتم تنفيذها بتكلفة تصل إلى حوالى 4.6 مليار جنيه، وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بإعطاء الأولوية لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بشركات التوزيع على مستوى الجمهورية ولرفع مستوى الأداء وتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية وتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية Grid Ecostruxure الذى يضمن تحقيق الإدارة الذكية للشبكات بطريقة فعالة، وذلك عن طريق إنشاء وتطوير 14 مركز تحكم كمرحلة أولى، وقد تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى في نطاق المحافظات التي تعتبر شبكات توزيع الكهرباء بها أكثر جاهزية ومناسبة لإنشاء مراكز التحكم لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتضم هذه المرحلة مركزى تحكم مدينة نصر والقاهرة الجديدة بنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ومركزى تحكم الدقى و6 أكتوبر بنطاق شركة جنوب القاهرة للتوزيع.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

شمال القاهرة لتوزيع

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