اليوم السابع
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محافظ المنوفية يُسلم تروسيكلات ومواد غذائية وشنط مدرسية لعدد من المستحقين.. صور

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:44 م
محافظ المنوفية يُسلم تروسيكلات ومواد غذائية وشنط مدرسية لعدد من المستحقين.. صور تسليم تروسيكلات ومواد غذائية وشنط مدرسية لعدد من المستحقين.
المنوفية - محمد فتحى

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سَلم اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من التُروسيكلات لعدد من المستحقين من الحالات الإنسانية بالتنسيق مع أحد رجال الأعمال، وذلك لفتح باب رزق لهم ولمساعدتهم في متطلبات المعيشة، حضر اللقاء محمد موسي نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة.

 
كما سلم محافظ المنوفية تروسيكلات وشنط مواد غذائية ولحوم وشنط مدرسية، وكذا أمر بصرف مساعدات مالية للمستحقين تساعدهم على متطلبات حياتهم الصعبة، مشيراً إلى أنه تم بحث الحالات من واقع الأبحاث الاجتماعية والمعاينات الميداينة لحالتهم علي الطبيعة وتحديد المستحقين وفقاً لظروفهم المعيشية، مؤكداً عليهم بضرورة الاعتماد على الذات والاندماج في سوق العمل بهذا المشروع ليصبح صاحب مهنة وله مصدر رزق ثابت، مشيراً إلى أن باب مكتبه دائماً مفتوح طوال الوقت لتقديم كافة أوجه الدعم لجميع فئات المجتمع المنوفى.
 
وخلال اللقاء قدم محافظ المنوفية الشكر لرجل الأعمال على مساهمته في تقديم الدعم المالي لتخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر الأولى بالرعاية، مثمناً الدور البارز التي تقوم به منظمات المجتمع المدنى فى تقديم المساعدات المالية والعينية لتلك الأسر الأشد احتياجاً فى لفتة طيبة وإنسانية منهم لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.
 
ومن أبرز الحالات التي تم تسليمها التروسيكلات، مواطن من ناحية مجريا التابعة لمركز أشمون يعاني من بؤر سرطانية بالكبد ويعول أسرة مكونة من 4 أفراد، ومواطن من ناحية جزيرة الحجر بالشهداء يعاني من ضيق بشرايين القلب وليس له دخل ويعول أسرة مكونة من 4 أفراد، ومواطن من شبين الكوم يعاني من خلع بالكتف الأيسر نتيجة تعرضه لحادث أليم، وشاب من ناحية ميت مسعود يعول شقيقين يعانوا من ضعف بالعضلات نتيجة مرض مزمن، ومواطن من ناحية شنوان يعول 5 أفراد وزوجته مريضة سرطان.
 
تسليم تروسيكلات ومواد غذائية وشنط مدرسية لعدد من المستحقين (1)
تسليم تروسيكلات ومواد غذائية وشنط مدرسية لعدد من المستحقين

 

تسليم تروسيكلات ومواد غذائية وشنط مدرسية لعدد من المستحقين (2)
تسليم تروسيكلات ومواد غذائية وشنط مدرسية لعدد من المستحقين

 

تسليم تروسيكلات ومواد غذائية وشنط مدرسية لعدد من المستحقين (3)
تسليم تروسيكلات ومواد غذائية وشنط مدرسية لعدد من المستحقين

 

تسليم تروسيكلات ومواد غذائية وشنط مدرسية لعدد من المستحقين (4)
تسليم تروسيكلات ومواد غذائية وشنط مدرسية لعدد من المستحقين 

 

تسليم تروسيكلات ومواد غذائية وشنط مدرسية لعدد من المستحقين (5)
تسليم تروسيكلات ومواد غذائية وشنط مدرسية لعدد من المستحقين

 


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