محافظ القليوبية يكرم عدد من المتميزين رياضيا من الشباب والرياضة وشباب yly المتطوعين

القليوبية إبراهيم سالم

كرم اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عددا من المتميزين رياضيا من أسرة مديرية الشباب والرياضة، ومديرى مراكز الشباب على مستوى المحافظة والحاصلين على المركز الأول فى دورى التميز على مستوى الجمهورية، وتكريم 7 من قادة المجموعات من فريق yly المتطوعين.

وتكريم 30 عضو من الشباب الحاصلين على المركز الأول فى مسابقة الكشافة والحلم المصرى من ذوى الهمم، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

كما شارك بالتكريم كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ والدكتور وليد الفرماوى وكيل مديرية الشباب والرياضة.

وأعرب الهجان عن سعادته بتكريم هذه الكوكبة المتميزة من الشباب المتميزين والمبدعين رياضيا، وخصوصا من الشباب ذوى الهمم، مؤكدا أن محافظة القليوبية تزخر بشباب واعد لديه الطموح ومحب لوطنه الغالى مصر، مشيرا إلى أن هذه الفترة تشهد اهتماما واضحا من القيادة السياسية بالشباب والعمل وفق خطوات عملية وجادة نحو تنمية قدراتهم وبناء شخصيتهم بشكل متكامل لتمكينهم وإفساح المجال لهم فى مختلف المناحى ، ومنحهم فرصة القيادة فى مجالات حيوية ، ومعظمهم أثبت جدارة واستحقاق وكان على قدر المسؤولية الوطنية.

وأكد المحافظ على دعمه لكافة الجهود التى ينفذها قطاع الرياضة بالمحافظة ، خاصة أنشطة مراكز الشباب فى القرى والمدن ، وفقا لرؤية الدولة 2030 ، والتى تترجمها الحكومة لمشروعات وخطوات عملية فى شتى المجالات ، منوها عن توجيهاته الدائمة للمسؤولين عن الشباب والرياضة بالمحافظة، بأهمية أن تكون الأنشطة والفعاليات متكاملة لتضم حزمة من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والأدبية والفكرية والتوعوية والتربوية للحصول على نتائج متميزة.

وتوجه المحافظ بخالص الشكر والتقدير لفريق مديرية الشباب والرياضة على حصولهم على المركز الأول فى دورى التميز، كما وجه المحافظ الشكر لشباب yly المتطوعين على مشاركتهم الإيجابية فى الخدمة المجتمعية، والمشاركة فى تنظيم مختلف الأنشطة والبرامج التى تنفذها الوزارة على مدار العام فى كافة أنحاء الجمهورية، موجها الشكر أيضا للشباب الحاصلين على المركز الأول فى مسابقة الكشافة والحلم المصرى من ذوى الهمم.

وصرح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية حصلت على المركز الأول على مستوى إقليم القاهرة الكبرى فى دورى التميز، وذلك وفقاً لمعايير التقييم التى وضعتها الوزارة مشيرا أنه تم تكريم عدد من قادة شباب yly وهم شباب متطوعين بوزارة الشباب والرياضة، وتهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية، وتوعية وتثقيف الشباب، وتأهيلهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم، والعمل على إعداد معسكرات وورش عمل تدريبية للمشاركين بالمبادرة من أجل تحقيق تلك الأهداف، حيث تم تكريمهم على جهودهم المبذولة خلال العام الماضى .

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مسابقة "الحلم المصري" تهدف لدمج ذوى القدرات والهمم فى المجتمع، وتنمية المواهب والقدرات لدى شريحة ذوى الهمم، وإبراز دور الدولة فى احتواء تلك الشريحة التى تستحق الرعاية الكاملة، علاوة على زيادة الانتماء لدى ذوى الهمم وغرس القيم والمثل العليا لديهم .



أحد المكرمين



إحدى المكرمات



التكريم



الحضور



تكريم