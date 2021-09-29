محافظ الغربية: نعمل جنبا إلى جنب مع الجامعة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

الغربية - محمد طارق

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشكر لجامعة طنطا على التعاون الملموس مع المحافظة في العديد من المجالات وخاصة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك خلال إجتماع مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

بدء الاجتماع بترحيب رئيس الجامعة بحضور محافظ الغربية الذي يحرص دائماً على حضور الاجتماعات ويقدم كافة أوجه الدعم للجامعة، كما رحب بأعضاء المجلس وضيوف المجلس من وزارة الاتصالات مؤكداً أن الجامعة استعدت لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

كما أشاد رئيس الجامعة بجهود محافظ الغربية في تقديم كافة أوجه الدعم لتنظيم عملية تلقي الطلاب للقاح ضد فيروس كورونا المستجد من خلال توفير المزيد من الأجهزة والفريق الفني لتسهيل وتسريع عملية تلقي اللقاح لجميع الطلاب، حيث سيتم دعم الجامعة بفرق وأجهزة إضافية في كليات الآداب والتجارة وحقوق.

وفي كلمته قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التهنئة للقيادة السياسية ولشعب الغربية بمناسبة إحتفالات محافظة الغربية بانتصارات أكتوبر وبعيدها القومي والذى يوافق السابع من أكتوبر من كل عام ذكرى انتصار أهالي الغربية على الحملة الفرنسية ١٧٩٨، موجهاً الدعوة للجامعة للمشاركة في الاحتفالات التي ستنظمها المحافظة على مدار شهر أكتوبر .

أشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تعمل جنباً إلى جنب مع الجامعة في العديد من المجالات، مشيراً إلى دعم المحافظة وأجهزتها التنفيذية للجامعة في سرعة تلقي جميع الطلاب للقاح ، حيث عرض المحافظ مجموعة من الآليات لتشجيع وحث الطلاب على تلقي اللقاح مع بداية العام الدراسي في أكتوبر المقبل.

كما اشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بحجم العمل الكبير الذى يتحقق فى استكمال منشآت الجامعة بجانب تطوير منظومة التعليم والتعلم خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التى تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الجامعة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تقدم الجامعة التعاون المستمر في تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية لأهالي قرى مركز زفتى، مؤكداً على دعمه الكامل لبروتوكول التعاون المشترك والمقترح تنفيذه بين الجامعة ووزارة الإتصالات بهدف إنشاء مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية.

وأضاف رحمي أن المحافظة تحظى من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى بتنفيذ ٦١٤ مشروع بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بتكلفة تصل إلى ٣ مليار جنيه داخل ٥٤ قرية و ٨٨ تابع ، ستغير شكل الريف في المركز بأكمله.

وخلال الاجتماع تم عرض مجموعة من العروض بدأت بكلمة مسجلة للأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها الذي أوضح مدى التعاون الوثيق بين الجامعة والمطرانية خلال الأعوام السابقة ، تلاها كلمة الدكتورة هبه صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات التى أوضحت خطوات التعاون مع الجامعة ضمن مبادرة مصر الرقمية لتدريب وتنمية مهارات الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات ودعم الاتصالات، كما عرض الدكتور رضا بسيوني عرضاً تقديمياً عن تطوير منظومة الدفع الإلكتروني بالجامعة، واختتمت بعرض الدكتور أحمد غنيم عرضاً لفيلم تسجيلي لأحد العمليات الجراحية الناجحة في المستشفى الجامعي لشاب تعرض لإصابة خطيرة بيده اليمنى.