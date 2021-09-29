محافظ أسوان وكبار المسئولين يقدمون واجب العزاء فى وفاة الأنبا هدرا

أسوان - عبد الله صلاح

يتقدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء هشام سليم، مدير الأمن، وكبار المسئولين بالمحافظة، صباح اليوم، الأربعاء، واجب العزاء فى وفاة الأنبا هدرا مطران أسوان، والذى وافته المنية الاثنين الماضى بالقاهرة، وتم أداء صلوات ومراسم التجنيز عليه بالكتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور البابا تواضروس الثانى.

وكان جثمان الأنبا هدرا، وصل إلى مطار أسوان الدولى مساء أمس الثلاثاء، وتتم صلاة الجنازة والاستقبالات بدءا من الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم، الأربعاء، حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا، وفى المساء من الساعة السادسة حتى العاشرة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يشار إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية، أقامت صلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبا هدرا مطران أسوان، ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، ظهر أمس الثلاثاء، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور البابا تواضروس الثانى وعدد من أحبار الكنيسة، ونقل بعدها الجثمان بالطائرة إلى أسوان لإقامة صلوات تجنيز أخرى وسط شعبه وأبنائه في المطرانية هناك.

وتوفى الأنبا هدرا مطران كرسي أسوان وكوم امبو وادفو ورئيس دير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، بعد صراع مع المرض، بعد صراع مع المرض عن عمر تجاوز 81 سنة، وهو من مواليد طنطا سنة ١٩٤٠ وتخرج من كلية الزراعة بالإسكندرية سنة ١٩٦٣ وهناك كان يخدم في مدارس الأحد في كنيسة العذراء سموحة، وترهب بالسريان سنة ١٩٧١ بأسم الراهب جاورجيوس السرياني وكان أمينا للمكتبة، وألحقه البابا شنودة الثالث قبيل أسقفيته في السكرتارية الخاصة به وإن كان يرغب في التوحد في الدير، وتولى أسقف علي إيبارشية أسوان في يونيو ١٩٧٥ بيد البابا شنودة الثالث، وترقى مطرانا سنة ٢٠٠٦، وعمر دير الأنبا هدرا ودير الأنبا باخوميوس، وأنشأ العديد من الكنائس وقاد نهضة روحية وتعليمية في أسوان منذ تجليسه.