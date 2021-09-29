مجلس مدينة نخل بوسط سيناء يدفع بلجان تستمتع لمطالب أهالى القرى لحلها.. صور

وقال سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، إنه فى هذا السياق اجتمع رئيس الوحدة المحلية لصدر الحيطان بالأهالي من أبناء القرية ، للوقوف على بعض المشاكل والعمل على حلها وتلبية كافة احتياجات المواطنين.

وأضاف أن هذه التوجيهات صدرت للمسئولين بمجلس المدينة والوحدات القروية، لافتا إلى أنه يتم الحل الفورى لأى مطلب وإذا تعذر يتم رفعه لرئاسة المدينة لحله، وتجميع كافة الاحتياجات وبحث امكانية ادراجها فى خطط التعمير والتنمية التى تتلاحق .

وأشار رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، إلى أنه تتواصل على بمختلف أنحاء مركز ومدينة نخل اعمال الخدمات المختلفة الجاري تنفيذها وبينها مشروع تجميل ميدان مدينة نخل الجارى العمل فيه.

وقال إنه يتواصل العمل فى الانتهاء من إنشاءات تجمع الشياحة والذى يقوم بتنفيذ مشروعاته بيت الزكاة بالأزهر الشريف فى إطار مبادرة حياة كريمة ، لافتا إلى أنه يقوم بمتابعة موقف التنفيذ على الأرض لهذه الإنشاءات، حيث يجرى الآن أعمال الرصف وتشطيبات نهائية للمنازل وتوصيل مرافق خدمية بعد الانتهاء من انشاء المنازل والاضاءة .

وتابع رئيس مركز ومدينة نخل انه سبق فى إطار تقديم الخدمات المنوعة للمواطنين ان قامت لجنة من المجلس القومى للسكان وعلى مدى ثلاث ايام من بإنهاء أوراق ثبوتية لعددا من الأسر وبينها تم عمل عشرون حالة تصادق على الزواج و83 حالة استخراج ساقط قيد ، وترأست اللجنة نوال سالم مقرر الفرع بالتعاون مع مجلس مدينة نخل وقسم شرطة نخل ومصلحة الأحوال المدنية والإدارة الصحية فى إطار مبادرة حياة كريمة، كما تم عقد ندوة توعية للحاضرين حول ظاهرة الزواج المبكر وخطورتها على صحة المرأة والمجتمع.



الاستماع لمطالب الاهالى بقرية صدر الحيطان



اهالى بوسط سيناء مع مسئولين